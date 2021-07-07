Düğüne geç gelen müzisyene eşek şakası - Son Dakika

Düğüne geç gelen müzisyene eşek şakası

Vaktinde düğüne gelmeyen müzisyeni eşeğe ters bindirdiler

Manisa'da düğüne geç gelen müzisyene yüzleri gülümseten şaka

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde düğün yapılacağı mahalleye geç gelen müzisyen eşeğe ters bindirilerek sokak soka gezdirildi.

Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesinde Hasan ve Merve İlhan çifti düğünü için müzisyen Özgür Yağcı ile anlaştı. Düğüne geciken Özgür Yağcı, düğünü organize eden Hayati Yiğit, Mithat Yiğit ve Gürcan Durmuş tarafından şaka ile cezalandırdı. Eşek ve sopayla bekleyen mahalleli, düğüne geç kalan müzisyeni eşeğe ters bindirerek kollarını da sopaya bağladılar. Davul, zurna eşliğinde mahallede dolaştırılan Özgür Yağcı'nın o anları ise cep telefonları tarafından kaydedildi. Eşek üzerinde su ile ıslatılan Yağcı, kurban kesip dağıtması karşılığında affedilerek eşekten indirildi.