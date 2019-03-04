Son Dakika Haberleri: Düğüne Geldi Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Düğüne Geldi Yaya Geçidinde Araba Çarptı

1 saat önce

Bursa'da yayalara kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçen şahsa otomobil çarptı.

Düğüne Geldi Yaya Geçidinde Araba Çarptı, System.String[]
Bursa'da yayalara kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçen şahsa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 metrelik korkulukları aşarak tren raylarına düşen şahıs olay yerinde can verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır mahallesi İstanbul caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bursa'ya bir yakınının düğününe katılmak için gelen İslam Taşçı, marketten bir şeyler almak için düğün salonundan çıktı. Salonun karşısında bulunan yoldan karşıya geçmek isteyen Taşçı, yayalara kırmızı yanmasına rağmen koşarak karşıya geçmek istedi. İslam Taşçı'yı farketmeyen Emin Ö., 16 N 7870 plakalı lüks otomobiliyle Taşçı'yı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre fırlayan Taşçı, 3 metrelik korkulukları aşarak yapımı devam eden metro raylarına savruldu. Raylara düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, İslam Taşçı'nın raylar üzerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde olası bir kaza gerçekleşmemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, sürücü Emin Ö.'yü gözaltına aldı. İslam Taşçı'nın cesedi olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

İzmir, Bursa, 3. Sayfa
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