Düğüne giden aile kaza yaptı: 5 yaralı
44 dakika önce
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Ailenin bir yakınlarının düğünü için Yozgat'a geldikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Sarıhacılı mevkisinde meydana geldi. İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp karşı yola devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunun eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi
ve Bozok Üniversitesi
Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan sürücü Yücel, kendisini bir aracın solladığını, ona çarpmamak isterken kontrolü kaybedip direğe çarptığını ifade etti. Ailenin İstanbul
'dan Yozgat'ın Saraykent
ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi. - YOZGAT
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