Son Dakika Haberleri: Düğüne giden gençten haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düğüne giden gençten haber alınamıyor

57 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

Düğüne giden gençten haber alınamıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki gençten haber alınamıyor.


Sandıklı ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumdan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin'i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceliyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Polis, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boğazına makas saplanan Ezel'in annesi: Bana çocuk değil, ceset veriyorlar
Sokaktaki kavgada yoldaki küçük ezel'in boğazına makas saplandı Nürnbergli Robin Hack'ten Michael Frey'e övgü: Polis gibi, tüm topları yakalıyor FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:04:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğüne giden gençten haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]