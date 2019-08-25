Son Dakika Haberleri: Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı
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Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı

1 saat önce

Denizli'de düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı-koca, otomobilin çapması sonucu yaralandı.

Düğüne giden karı kocaya otomobil çarptı, System.String[]

Denizli'de düğün salonuna gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışan karı-koca, otomobilin çapması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli- Ankara karayolu Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çevredeki düğün salonlarından birindeki törene katılmak için yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Kantar (65) ile Dilek Kantar'a (55) Tekin E. idaresindeki 09 AAT 831 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karı koca metrelerce savrularak yola düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çifte yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Mustafa Kantar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Mustafa Kantar, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:36 Kaynak: İHA
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