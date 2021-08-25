Erzincan'da midibüsün yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ağrı'ya düğüne gidenleri taşıyan 34 LRN 315 plakalı midibüs, saat 02. 30 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek yan yattı.
Kazada 1 ağır 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Düğüne giden midibüs yan yattı: 9 yaralı - Son Dakika