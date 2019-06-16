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Düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralı

1 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs takla attı: 5 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde düğüne giden müzisyenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yatağan ilçesi  Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir düğünde sahne almak için Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen 'Grup Ediz' adlı müzisyen grubun içinde bulunduğu Ediz Güngör yönetimindeki 09 B 3058 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilerek takla attı. Kazada, sürücü Güngör ile  Kıvanç Güngör, Bayram Taşkoparan, Uygar Uyarıcı ve Ender Bayar yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:57 Kaynak: DHA
Aydın, Muğla, Yatağan, Güncel
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