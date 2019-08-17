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Düğüne giderken baraja uçtular: 4 kişi kayıp

1 saat önce

Bartın'ın Hasankadı beldesinde iki oğlu ve iki damadıyla birlikte düğüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kışla Barajı'na uçtu.

Düğüne giderken baraja uçtular: 4 kişi kayıp, System.String[]
Bartın'ın Hasankadı beldesinde iki oğlu ve iki damadıyla birlikte düğüne giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kışla Barajı'na uçtu. Otomobilde bulunan 5 kişiden biri yüzerek kıyıya çıkarken 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana geldi. İlyas Özgüç idaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı'na uçtu. Aracın sürücüsü baba Hüseyin Özgüç, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damatları Muhammet Karakaş ve Arif Üstünbaş araçta birlikte sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baraj sularına kapılan Arif Üstünbaş ise yüzerek kıyıya çıktı. Çevredekiler tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baraj sularında kaybolan diğer dört kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan araçla baraja uçan kişilerin ikamet ettikleri Bakioğlu köyüne düğüne gitmek üzere yola çıktıkları ve yolda giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.
(Akif Yaman/İHA)
Hasankadı, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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