Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B., S.G., E.G., D.G., Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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