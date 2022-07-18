Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

18.07.2022 13:38
Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütüklü Mahallesi TEM otoyolu Adana-Mersin istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Alanya'ya düğüne giden M.A.B.'nin kullandığı 43 DY 555 plakalı otomobil karşı şeride geçerek takla attı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B., S.G., E.G., D.G., Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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