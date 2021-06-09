Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 yaralı - Son Dakika

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Düğüne giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düğüne giden araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar Çınar İlçe Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi Göksu Barajı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün için Çınar ilçesinden Mardin istikametine giden ve içerisinde düğün malzemesinin olduğu 12 AF 410 plakalı Skoda Karoq marka lüks jeep sürücüsünün Göksu Barajı civarından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin korkuluk duvarına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, kazaya gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.