Düğüne gidip kayboldu, 8 saat sonra bulundu - Son Dakika

BURDUR'da düğüne gittiği köyde kaybolan Ahmet Arabacı (67), 8 saat sonra bulundu.

Burdur'un Tefenni ilçesinde oturan ve Başpınar köyüne düğüne giden Ahmet Arabacı, evine dönmeyince yakınları dün saat 16.00 sıralarında jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda Ahmet Arabacı'yı, Başpınar köyü yakınlarındaki karlı dağlık alanda gece yarısı sağ olarak buldu. Arabacı sağlık kontrolü için Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra evine gönderildi.