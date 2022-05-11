Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi - Son Dakika
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Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi

11.05.2022 13:00
Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi

Bartın'da düğünler ve asker uğurlamaları için sahte alkol imalatı yaparak piyasaya sunmak isteyen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bartın'da düğünler ve asker uğurlamaları için sahte alkol imalatı yaparak piyasaya sunmak isteyen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde düğünlere ve asker uğurlama eğlencelerine sahte alkol yapıp satışa sunulmaya hazırlanıldığı yönünde istihbarat alan Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Ulus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. S.B. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11 litre etil alkol, 6 litre el yapımı votka, 1 litre el yapımı rakı ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulurken, şüpheli S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi. - BARTIN

Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi
Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi

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Jandarma, Bartın, Asker, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi - Son Dakika


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