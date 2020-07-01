Düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı - Son Dakika

Düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı

Diyarbakır ve Elazığ'da düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır ve Elazığ'da düğün salonları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü şekilde hizmet vermeye başladı.

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Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bir salonunda yaklaşık 4 ay sonra ilk düğün törenleri düzenlendi.

Yayımlanan genelge kapsamında düğün salonun girişinde misafirlerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi.

Sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni oluşturulan masalarda, kolonya ve dezenfektan bulunduruldu. Sahnede ise sadece gelin ve damat yer aldı.

Kına ve düğün beraber yapıldı

Damat Süleyman Akalp, koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğün tarihlerini 3 defa ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Salon bulamadıkları için kına ve düğünü birlikte yaptıklarını dile getiren Akalp, "Temennimiz, bu sürecin en kısa zamanda atlatılması. Düğünlere misafirlerin gelmemesi moral bozukluğuna neden olmasın. Normal karşılansın. Sonuçta herkes iyi ve güzel şekilde düğününü yapmak ister." ifadelerini kullandı.

Gelin Rahime Akalp ise salgının bir an önce bitmesini temenni ettiklerini söyledi.

Düğün salonunun işletme müdürü Mehmet Kılıçaslan da genelge kapsamında masa ve sandalyeler arasındaki mesafeyi ayarladıklarını ve kurallara uygun hizmet verdiklerini bildirdi.

"Gelin ve damat dışındakilere oynamak yasak"

Elazığ'da uzun sürenin ardından faaliyet gösteremeye başlayan bir düğün salonuna gelen davetlilerin de ateşi ölçüldü ve olmayanlara maske verildi.

Düğüne katılanlar masalarda alınan tedbirler kapsamında maske ile otururken sahnede ise sadece gelin ve damat yer aldı.

Düğün salonunun işletme müdürü Cahit Tanyel, salonlarının İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge doğrultusunda yeni döneme hazır hale getirdiklerini söyledi.

Uzun aradan sonra Kovid-19 tedbirleriyle düğün sezonu açtıklarını söyleyen Tanyel, şunları söyledi:

"Yaşanan salgından dolayı uzun süredir kapalıydık. İnşallah en kısa zaman da bu salgından tamamen kurtuluruz. İçeride sosyal mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Maskesini çıkaranları uyarıyoruz. Gelin ve damat dışındakilere oynamak yasak. Klimalarımız çalışmıyor. Koyulan tüm kurallara uyuyoruz. Bu düğün salonumuzun kapasitesi 600 kişi ama 250 davetli kabul ediyoruz."

"Kendimizi maskeli baloymuş gibi avutuyoruz"

Gelin Ebru Fırat, yaşanan salgın dolayısı ile hiç beklemediği bir düğün yapmak durumunda kaldıklarını belirterek, "1 Temmuz'dan sonra düğünlerin yapabileceği açıklandı. Biz de çok mutlu olduk. Artık nasıl olacaksa olsun dedik. Hiç düğün yapamaya bilirdik. Bu duruma şükrediyoruz. Bize bu imkanı sunduğu için Allah devletimizden razı olsun. Biz de kendimizi bir maskeli baloymuş gibi avutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Damat Mevlüt Fırat ise hayal ettikleri gibi olmasa da düğün yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı - Son Dakika

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