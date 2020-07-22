Düğünler salonda kurallı, sokakta kuralsız - Son Dakika

ANTALYA'da, sokak düğünlerinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılırken, düğün salonlarında ise bütün tedbirler alınıyor. 5 düğün salonu ile bölgeye hizmet eden bir düğün salonu zincirinde, her tedbir en küçük ayrıntısına kadar uygulanıyor. Düğün sahipleri ile 'korona sözleşmesi' yapan düğün salonu işletmecileri, olası kural ihlallerinde her türlü yasal sorumluluğu düğünü yapanlara yüklüyor. Antalya sokaklarındaki düğünlerde ise sosyal mesafe hiçe sayılıyor. Kalabalık ortamlarda yan yana oturanlar, halay çekerken ele ele tutuşanlar koronavirüse davetiye çıkarıyor. Kepez ilçesinde yapılan bir düğünde ise aracın arkasındaki 'Koranaya inat, düğün yaptık' yazısı dikkati çekti.

Antalya'nın özellikle Kepez bölgesinde yapılan sokak düğünleri koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarırken, düğün salonlarında ise bütün önlemler alınıyor. Düğün sahipleri ile 'korona sözleşmesi' yapan düğün salonu işletmecileri, olası kural ihlallerinde her türlü yasal sorumluluğu düğünü yapanlara yüklüyor.