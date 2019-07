Düğünlerde bekçiler de görev alacak

Düğünlerde bekçiler de görev alacakKırıkkale'de "Her Düğüne Bir Polis Projesi"KIRIKKALE - Kırıkkale'de, yaz aylarının gelmesiyle artan düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının engellenmesi için "Her Düğüne Bir Polis Projesi" kapsamında "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama" sloganı adı altında artık bekçiler de görev alacak.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, düğün ve nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu kapsamda Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında muhtarlar, düğün sahipleri ve bekçilerinde katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda yorgun mermi ile yaralanan vatandaşların görüntüleri izletildi. Daha sonra sinevizyon gösterisinde İçişleri Bakanlığının genelgesi anlatıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hayata geçirilen 2019 yılı için de tüm Türkiye'de devam ettirilen bu proje, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirilmişti."Silahın kaybettirdikleri var"İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda davetlilere hitap eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Düğünün amacı insanların neşe içerisinde bir araya gelmesi, kutlaması ama bir bakıyorsunuz düğünler bir anda kana bulanmış oluyor. İstemediğimiz hadiseler gelmiş oluyor. Silah atmazsak ne olur? Silah atmazsak hiçbir şey olmaz. Bizim davulumuz, zurnamız, birçok eğlencemiz var. Silahı bunun dışında bırakırsak hiçbir şey kaybetmeyiz. Aynı zaman da kazanırız. Silahın kaybettirdikleri var. Bir taraftan can kaybına sebep oluyor. Bir taraftan yaralamalara neden oluyor. Bir taraftan da ekonomik olarak insanlara külfet getiriyor. Binlerce havaya mermi ateş ediliyor ve bunun ekonomik bir külfeti var. Bir taraftan da asayişe münhasır olay dediğimiz istemediğimiz olaylar meydana geliyor" dedi."Bekçilerimiz de aktif görev alacak"Sezer, "Bizim her düğüne görevlendirdiğimiz polis arkadaşlarımız var. Bekçilerimiz burada aktif görev alacaklar her düğünde ama bunun daha ötesinde düğün sahiplerinin arkadaş benim düğünüm de silah atılmasını istemiyorum, kimseye zarar gelmesini istemiyorum. Silah atan kişiler benim düğünüme gelmesin desin" diye konuştu.Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Jandarma Komutanı Ayhan Vural, şube müdürleri, müdür yardımcılar, bekçiler, düğün sahipleri ve muhtarlar katıldı.