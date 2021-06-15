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Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor - Son Dakika

Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

15.06.2021 16:56

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre yapılamayan nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran itibarıyla yeniden yapılmaya başlamıştı. Kademeli normalleşme dönemiyle beraber 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda azami davetli sayısı da kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına ise tekrar başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YAPILABİLECEK

Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek

Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Koronavirüs, Evlilik, Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor - Son Dakika


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