Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor - Son Dakika

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Türkiye adım adım normalleşiyor! Bugün itibariyle bir yasak daha kalktı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YAPILABİLECEK

Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek