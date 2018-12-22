Son Dakika Haberleri: Düğünlerde PKK Propagandası Yapan Ypg'li Tutuklandı

Düğünlerde PKK Propagandası Yapan Ypg'li Tutuklandı

4 saat önce

Düğünlerde PKK propagandası yapan YPG'li tutuklandı Suriye'den kaçıp Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen YPG'li terörist, düğünlerde bölücü terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandıADANA - Suriye'den kaçıp Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen YPG'li terörist, düğünlerde bölücü terör örgütü...

Düğünlerde PKK propagandası yapan YPG'li tutuklandı
Suriye'den kaçıp Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen YPG'li terörist, düğünlerde bölücü terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandı

ADANA - Suriye'den kaçıp Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen YPG'li terörist, düğünlerde bölücü terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Suriye'de bir süre silahlı terör örgütü YPG saflarında savaştıktan sonra Ceyhan'a gelen İbrahim Ali isimli şahsın bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığını saptadı. Polis, yaptığı çalışmada zanlının düğünlerde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde marşı ve şarkılarını söyleyerek ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını belirledi. Bu tespitler üzerine yapılan baskınla zanlı evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada YPG saflarında savaşırken uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Adana, Suriye, Ceyhan, 3. Sayfa
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