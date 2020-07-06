Düğünlerde polis ve jandarma görev alacak - Son Dakika

Karabük'te, sivil polis ve jandarmalar düğünleri denetleyecek.



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla düğünlerin polis ve jandarma tarafından yerinde denetleneceği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz genelinde gerçekleştirilecek düğün merasimlerinde kına, nişan ve sünnet düğünü etkinlikleri de dahil her biri için sivil ya da resmi emniyet jandarma personeli görevlendirilecektir. Bu personeller İl Hıfzıssıhha Kurulunun düğünlerde uygulanacak tedbirler konulu 65 nolu kararında belirtilen önlemlere uyulup uyulmadığı ile alakalı olarak düğün merasimi boyunca yerinde deneti yapılacaktır." - KARABÜK