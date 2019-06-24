Düğünlerde sivil ekipler görev yapıyor
56 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünlerde silah atmanın önüne geçmek adına sivil polisler görevlendirilirken, bir kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:33 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde düğünlerde silah atmanın önüne geçmek adına sivil polisler görevlendirilirken, bir kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Afyonkarahisar'da maganda kurşunu ile iki kişinin ölümünün ardından Bolvadin ilçesinde düğünler sıkı denetime alındı. İlçedeki düğünlerde sivil polisler bulunuyor. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli kampanyalar başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Bucak
Mahallesinde bir adreste bulunan düğün eğlencesinde silah atma olayı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz
konusu adrese giden ekipler, düğün yerinde bir şahsın ateş ettikten sonra koşarak uzaklaşması üzerine takibe başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve kovalamaca sonucu şahıs yakalandı ve yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirildi. Halkın yoğun olduğu yerde korku panik oluşturacak şekilde silahla ateş eden S.R.G.'nın silahı geçici olarak muhafaza altına alınarak, konuyla ilgili adli işlem ve tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
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