Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası İddiası
27 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlının, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.
Viranşehir ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA
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