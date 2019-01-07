Son Dakika Haberleri: Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası İddiası

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası İddiası

27 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlının, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Viranşehir ilçesinde 3 gün önce düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:01 Kaynak: AA

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