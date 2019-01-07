Son Dakika Haberleri: Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası'na 9 Gözaltı (2)

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası'na 9 Gözaltı (2)

32 dakika önce

2 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası'na 9 Gözaltı (2), System.String[]
2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden düğünlerde şarkı söyleyen Mehmet Yol ve Alican Temel ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:34:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası'na 9 Gözaltı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]