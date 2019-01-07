Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası'na 9 Gözaltı (2)
32 dakika önce
2 KİŞİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK
propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden düğünlerde şarkı söyleyen Mehmet Yol ve Alican Temel ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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