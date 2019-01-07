Son Dakika Haberleri: Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyede

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyede

19 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyede, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraklara el konulmuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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