Düğünlerde Terör Örgütü Propagandası Yapan 9 Şüpheli Adliyede
19 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki düğün törenlerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlı, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.
Geçtiğimiz hafta Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraklara el konulmuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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