Son Dakika Haberleri: Düğünlerde Terör Örgütü Propagandasına 9 Gözaltı

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandasına 9 Gözaltı

19 dakika önce

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandasına 9 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların, evlerinde yapılan aramalarda, bir adet uzun namlulu silah, 3 bilgisayar, 9 cep telefonu ile bazı evraklara el konuldu.

Öte yandan, zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa
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