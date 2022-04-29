Düğünlerde uyuşturucu satan şahıs, 10 yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika

Kastamonu'da ses sanatçısı olarak sahne aldığı düğünlerde uyuşturucu madde satan şahıs, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözü sorulan şahıs, "Ben sanatçıyım, uyuşturucu satmam" dedi.

Olay, 2018 yılı Şubat ayında Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ses sanatçısı D.K., sahne aldığı düğünlerde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle Kastamonu Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 77 adet extacy hap ele geçirildi. Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulan sanık D.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında kendisini savunan tutuklu sanık D.K., "Ben bu uyuşturucuyu kullanıyorum. Ben bunu satmadım. Benim kanımda uyuşturucu madde bulunmadı. Ağrı kesici ilaçlar bulunmuş. Belki ben binlerce ağrı kesici kullanmışımdır. Savcının mütalaasına katılmıyorum. Sanki 77 bin adet uyuşturucu yakalanmış. Ben 3-4 tane başkasına verince ben ne kullanacağım. Ben sanatçı bir adamım. Sanatçı adam uyuşturucu satmaz. Tanesi 200 liradan satılıyor yazıyor. Bu doğru değil. Benim 140 yıl cezam var. Ailemi göremiyorum. Çok zor durumdayım. Psikolojim bozuldu. Çocuklarımı özledim. Beni de dolandırdılar. Uyuşturucu diye ağrı kesici vermişler. Ben hepsini anlattım savcıya. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı ise, olayın 12 Şubat 2018 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşandığını belirterek, "Müvekkilimden yasaklı olarak 27 adet hap yakalandı. 50 adet hap uyuşturucu sanmasına rağmen ağrı kesici çıkmıştır. Bu yüzden kullanma sınırında kalmıştır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatını talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık D.K.'yi uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hüküm ile birlikte mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. - KASTAMONU