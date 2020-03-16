Düğünlere "korona" engeli

Bahri Özcan, "Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var"

İSTANBUL - Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başlayınca düğün planları yapan çok sayıda çift de düğünlerini erteleme kararı aldı. Düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan, "Davetlilerin katılamayacağını söylüyorlar, bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. İlkbahar ayları için düğün planları yapan çiftler ise dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle düğünlerini erteleme kararı aldı. Salonunda düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan da durumu değerlendirdi. Özcan, bir gün içerisinde 18 düğün için iptal telefonu aldıklarını ifade ederek zor bir süreç yaşadıklarını belirtti.

"Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var"

Çiftlerin korona virüsü nedeniyle düğünlerini ileri tarihlere ertelediklerini belirten düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan, "Davetlilerin katılamayacağını söylüyorlar. Halkımızın dikkat etmesi gerekiyor. Devletimizin yetkili kurumları açıklama yapıyor fakat vatandaşlarımız galeyana geliyor. Mart ve nisan ayında ertelemelerimiz var. Bütün bunlar sosyal medyanın haberleri yüzünden kaynaklanıyor. Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var. Çalışanlarımız, ofislerimiz, işyeri kiralarımız var. Bunun için devletten bir önlem bekliyoruz. Kredilerimiz, kiralarımız, elemanlarımızın maaşları, sigortaları hepsi bizi sarsacak. Bir araya gelmemek adına bu sebepten dolayı Ramazan sonrasına doğru erteleme talepleri var. Buda Ramazan dan sonra işlerin yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Hafta sonu hiç gelen olmadı. Korona virüsü sebebiyle kaçınmaya çalışıyorlar" dedi.