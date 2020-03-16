Düğünlere "korona" engeli - Son Dakika
Son Dakika Genel Düğünlere 'korona' engeli - Son Dakika

Düğünlere "korona" engeli

6 saat önce

Düğünlere "korona" engeli Bahri Özcan, "Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var" Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başlayınca düğün planları yapan çok sayıda çift de düğünlerini erteleme kararı aldı.

Düğünlere "korona" engeli

Bahri Özcan, "Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var"

İSTANBUL - Çin'den dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başlayınca düğün planları yapan çok sayıda çift de düğünlerini erteleme kararı aldı. Düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan, "Davetlilerin katılamayacağını söylüyorlar, bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. İlkbahar ayları için düğün planları yapan çiftler ise dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüs nedeniyle düğünlerini erteleme kararı aldı. Salonunda düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan da durumu değerlendirdi. Özcan, bir gün içerisinde 18 düğün için iptal telefonu aldıklarını ifade ederek zor bir süreç yaşadıklarını belirtti.

"Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var"

Çiftlerin korona virüsü nedeniyle düğünlerini ileri tarihlere ertelediklerini belirten düğün organizasyonları yapan Bahri Özcan, "Davetlilerin katılamayacağını söylüyorlar. Halkımızın dikkat etmesi gerekiyor. Devletimizin yetkili kurumları açıklama yapıyor fakat vatandaşlarımız galeyana geliyor. Mart ve nisan ayında ertelemelerimiz var. Bütün bunlar sosyal medyanın haberleri yüzünden kaynaklanıyor. Bugün 18 tane düğün erteleme talebimiz var. Çalışanlarımız, ofislerimiz, işyeri kiralarımız var. Bunun için devletten bir önlem bekliyoruz. Kredilerimiz, kiralarımız, elemanlarımızın maaşları, sigortaları hepsi bizi sarsacak. Bir araya gelmemek adına bu sebepten dolayı Ramazan sonrasına doğru erteleme talepleri var. Buda Ramazan dan sonra işlerin yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Hafta sonu hiç gelen olmadı. Korona virüsü sebebiyle kaçınmaya çalışıyorlar" dedi.

Düğünlere korona engeli

Çin Halk Cumhuriyeti, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı         
16:47
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video         
10:47
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 23:45:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğünlere "korona" engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]