Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı

İstanbullu Gelin ve Meleklerin Aşkı gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, 2 sene önce meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturdu. Pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, dün akşam yakın çevresiyle bir eğlence düzenledi.

GECİKMELİ DÜĞÜN YAPTILAR

Çifti mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. İkilinin düğünlerinden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırırken çiftin düğün öncesi yaptırdığı dış çekim fotoğraflarına da beğeni yağdı.

İşte çiftin dış çekim ve düğünlerinden kareler...