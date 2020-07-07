- Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika

- Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi

- Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılmasıyla beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendi.

- Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi

Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre faaliyetlerine ara verilen düğün salonlarının açılmasıyla beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı işletmelerin geçici süreliğine faaliyetleri durdurulmuştu. Bu işletmelerden bir tanesi de düğün salonlarıydı. Düğün salonları 1 Temmuz itibariyle faaliyete başladı. Düğünlerin başlaması beyaz eşya sektörü ve mobilya sektörü hareketlendi. Esnaf işlerin başladığını söylerken, fiyatlarda herhangi bir artışın olmadığını belirtti. Ayrıca esnaf, mağazalarında koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Konu hakkında Kadir isimli esnaf şöyle konuştu: "Düğün sezonu açıldı, yavaş yavaş alışverişler de başladı diyebiliriz. Şu an işlerimiz iyi durumda, vatandaşlar düğün alışverişine geliyorlar. Yatak odası, koltuk takımı, yemek odası, beyaz eşya gibi ürünler için geliyorlar. En fazla sattığımız ürünler koltuk takımıyla yatak odası oluyor. Fiyatlarımız aynı, hiçbir değişiklik yok. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında mağazamızda düzenli bir şekilde dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Her sabah ayrı temizlik işlemi yapıyoruz. Mağazalarımıza maskesiz müşteri almıyoruz. Bu konularda gerekli uyarıları yapıyoruz." dedi.

"Mobilyalara çok fazla rağbet var"

Sektörün hareketlendiğine vurgu yapan esnaf Erkan Korkmaz, "Sektör şu anda çok canlı, mobilyalara çok fazla rağbet var. Pandemiden sonra işlerimiz daha da açıldı. Fiyatlarımızda bir değişiklik yapmadık. Koltuk takımı ve yatak odasına talep oluyor. Maske ve dezenfekte hususlarına dikkat ediyoruz. Gelen müşterilerde bilinçli geliyorlar. Girişte de ateş ölçümü yapılıyor." şeklinde konuştu.

Diğer bir esnaf Kadir Küçük ise şöyle konuştu: "Düğünlerin başlamasıyla sektörümüz hareketlendi. Şu anda üçlü paket olan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı tarzında ürünlere talep var. Sosyal mesafe, dezenfekte ve maske hususlarına çok dikkat ediliyor. Müşterilerle sosyal mesafemizi koruyarak iletişime geçiyoruz."

Pandemiden dolayı mağazalarının bir süre kapalı kaldığını hatırlatan esnaf Halil İbrahim, "Buna rağmen beyaz eşya sektöründe durum gayet iyi. Devletin de beyaz eşya fiyatlarında yaptığı indirimden dolayı satışlarımız arttı. Çamaşır makinesi ve buzdolabına talep var. Dezenfekte ve maske gibi hususlara oldukça dikkat ediliyor. Bu durumdan dolayı müşteriler hijyenik bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs, Murat Erat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:38 Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı 17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:51 Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:48 Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu 15:11 Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı 14:28 Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
20:11
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
19:47
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin yargılandığı davada darbe planlarının 2012 yılında yapılmaya başlandığı ortaya çıktı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:14:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Düğünlerin başlaması beyaz eşya ve mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]