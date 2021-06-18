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Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı

18.06.2021 10:09

Son dakika gelişmesine göre Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı Van'da pandemi kısıtlamalarının kalkması ile birlikte başlayan düğün sezonu, 'kiras fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetlere olan ilgiyi arttırdı.

Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı

VAN - Van'da pandemi kısıtlamalarının kalkması ile birlikte başlayan düğün sezonu, 'kiras fistan' olarak bilinen yöresel kıyafetlere olan ilgiyi arttırdı.

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme süreci ile birlikte birçok sektör tekrar hizmet vermeye başlarken, uzun zamandır ertelenen düğünler de yapılmaya başlandı. Düğünlerin 1 Haziran'da başlaması, özellikle kiras-fistan olarak bilinen yöresel kıyafetlere olan ilgiyi de arttırdı. Yoğun olarak Van'da üretilip çevre illere gönderilen kiras-fistanlar düğün sezonunda kadınların gözdesi olurken, aylardır kazanamayan esnafın da yüzünü güldürdü. Van ve çevre illerde özellikle düğün, nişan gibi özel günlerde giyilen bu elbiseler, kadınların vazgeçilmezi.

Yaklaşık 18 yıldır meslekte olduğunu ve sayısız eleman yetiştirdiğini belirten terzi Cemile Uzunköprü, korona virüs nedeniyle iki yıldır işlerinin iyi gitmediğini söyledi. 1 Haziran'da düğün sezonunun açılması ile birlikte işlerinin açıldığını vurgulayan Uzunköprü, "Şu anda işlerimiz açıldı, çok yoğun devam ediyoruz. Günde yaklaşık 20 ila 25 sipariş alıyoruz" dedi.

Diktikleri yöresel kıyafetlerin tasarımını ve çizimini kendisinin yaptığını anlatan Uzunköprü, "Elbiselerin tasarımını, çizimini, kesimini ben yapıyorum, arkadaşlarımız da dikiyor. Özellikle Hakkari, Yüksekova ve Başkale'den yoğun talep var. Onun dışında başka illerden de sipariş alıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce sayısız eleman yetiştirdiğini ve kimilerinin iş yeri açmasına vesile olduğunu aktaran Uzunköprü, "Eskiden çok eleman yetiştirdim. İş yeri açanlar oldu. İnsanlara bir şeyler öğretmek, onların ekmek sahibi olmasına vesile olmak güzel bir şey. Amacım yeni nesile bu mesleği aktarmaktır" diye konuştu.

Yöresel kıyafetlerin kumaşına göre fiyatının değiştiğini belirten Uzunköprü, kiras-fistanların 40 TL'den 2 bin TL'ye kadar alıcı bulduğunu söyledi. Hükümetin son zamanlarda kadın girişimcilere yönelik desteklerinin olumlu olduğunun altını çizen Uzunköprü, "Hükümetin kadın girişimcilere desteği çok güzel. Kadınların da ayakları üzerinde durmalarını, cesaretli olmalarını istiyorum" dedi.

Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı
Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı
Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı
Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı
Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı
Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı

Türkiye, Haziran, Düğün, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Düğünlerin başlaması yöresel kıyafetlere ilgiyi arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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