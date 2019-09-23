Son Dakika Haberleri: Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel "takım yemeği"
Son Dakika Yerel Haber

Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel "takım yemeği"

1 saat önce

Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel "takım yemeği" Sandıklı'da takım yemeğini 3 bin kişi yediAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde hazırlanan geleneksel takım yemeği, 870 kilogram et kullanılarak 3 bin kişi için hazırlandı.

Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel "takım yemeği"

Sandıklı'da takım yemeğini 3 bin kişi yedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde hazırlanan geleneksel takım yemeği, 870 kilogram et kullanılarak 3 bin kişi için hazırlandı.

İlçede kuşaktan kuşağa geçirilen ve sağlam bağların oluşmasını sağlayan gelenekler devam ettiriliyor. Özel günler için yaklaşık 1 hafta öncesinden hazırlıklara başlanarak düğün, sünnet ve mevlit yemeklerinde takım adı verilen çorba, et yemeği, pilav ve helvadan oluşan menü hazırlanıyor. Son olarak hazırlanan düğün yemeğinde 870 kilogram kemiksiz et kullanılarak vatandaşlara takım yemeği ikram edildi.

Düğün yemeğini pişiren aşçılardan Arif Türkoğlu yaptığı açıklamada "Yemeğimiz takım yemeği olarak yoğurt çorbası, dana etinden kuşbaşı tas kebabı, pirinç pilavı ve irmik helvasından oluşmakta. Vatandaşlara ikram etmekteyiz. Bugünkü menümüzü eti 870 kilogramdı, 5 kazanda pişirdik bunu. 4 kazan pilav, 2 kazan çorba ve 2 kazan da helva pişirdik. Bugünkü düğün yemeğimizi 3 bin kişilik olarak hazırladık" dedi.

Sandıklı'da uzun yıllardır böyle bit gelenek olduğuna değinen diğer aşçı Selim Altıkulaç da dört çeşit yemeğin misafirlerine ikram edildiğini özel günlerde de özellikle et tüketildiğini kaydetti.

Düğün Sahibi Hüseyin Öztaş da yaklaşık 3 bin kişiye bu takım yemeğinden ikram ettiklerini bildirdi.

Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel takım yemeği

Sandıklı, Afyon, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadın, ölen eşinin kuklasıyla düğün konvoyunun önünü kesti
Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:47:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünlerin vazgeçilmezi geleneksel "takım yemeği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]