Düğünlerinde doğa için 500 adet fidan dağıttılar

Van'da dünya evine giren çift, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına fidan dağıttı.



Edremit ilçesinde ikamet eden Gihin Abi ile Emrah Beyazağaç çifti, düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. En mutlu günlerinde anlamlı bir farkındalık oluşturmak isteyen genç çift, düğünde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına nikah şekeri yerine fidan dağıttı. Son aylarda yaşanan orman yangınları sonrasında ülkedeki ağaçların sayısında meydana gelen düşüşe kayıtsız kalamayan çift, 500 adet fidanı en mutlu günlerinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarına dağıttı. Amaçlarının insanlarda ağaçlara karşı farkındalık oluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden çift, en mutlu günlerinde bu farkındalığı oluşturarak dikkat çekmek istediklerini kaydetti.



Açık havada gerçekleştirilen düğüne siyaset ve sanat camiasından birçok isim katılırken, davetliler ise uzun halaylar oluşturarak doyasıya eğlendiler. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, MEB Eski Bakanı Hüseyin Çelik, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediyesi Eski Başkanı Fevzi Özgökçe'nin yanı sıra birçok davetlinin katıldığı düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Gihin Abi ve Emrah Beyazağaç çiftinin nikahını Başkan Say kıyarken, gelin ve damadın şahitleri ise Vali Bilmez ile Hüseyin Çelik oldu. Başkan Say, çiftlerden 'evet' onayı aldıktan sonra evlilik cüzdanının geline takdim etmesi için Hüseyin Çelik, Edremit Belediyesinin hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim ve çeyiz bohçası da hediye edilmek üzere Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e verildi.



Nikah töreninde çiftin mutlulukları yüzlerinden okunurken, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program sona erdi. - VAN