Düğünlerinde İdlib şehitlerini unutmadılar - Son Dakika
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Düğünlerinde İdlib şehitlerini unutmadılar

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde dünya evine giren Samet ve Duygu çifti, düğün törenlerinde İdlib şehitlerini unutmadılar.

Düğünlerinde İdlib şehitlerini unutmadılar, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde dünya evine giren Samet ve Duygu çifti, düğün törenlerinde İdlib şehitlerini unutmadılar.


Kent merkezinde bir düğün salonundaki düğün töreninde Samet - Duygu çifti, İdlib'te şehit düşen 34 askeri anmak için salona Türk bayrağı açarak girdi. Düğün töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bir dakikalık saygı duruşuna genç çift, aileleri ve salonda bulunan tüm davetliler eşlik ettiler. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genç çift aile büyükleri ve davetliler ile düğün törenlerini gerçekleştirdiler.


Genç çiftin Türk bayrağı açıp şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nı okuyarak düğünlerine başlaması, düğün törenine katılan davetlilerden büyük beğeni aldı. Zaman zaman salonda duygusal anlar da yaşandı.


Damat Samet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Düğün davetiyelerimiz dağıtılmıştı. Düğünümüzden bir gün önce İdlib şehrinde askerlerimize bu hain saldırı gerçekleşmişti. Düğünümüzü mevlide çevirmek istedik ama zaman dardı. Bizim de aklımıza böyle bir fikir geldi. Düğünümüzde salona elimizde Türk bayrağı ile geldik. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı okuyarak düğünümüze başladık. Ben askerliğimi yaptım yine çağırsınlar yine giderim" dedi.


Gelin Duygu Yılmaz ise, "Düğünümüzde Türk bayrağı açalım dedim. Samet de o zaman saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımızı da okuyalım dedi. Çevremizden çok güzel tepkiler aldık. Gerekiyorsa bir ölüyorsak bin dirileceğiz ama yine de bayrağımızı dalgalandıracağız. Dualarımız askerlerimizle" diye konuştu. - ADANA

Adana, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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