Son Dakika Haberleri: Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler
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Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler

6 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.

Alaplı ilçesinde esnaflık yapan Cihan Turan, 4 yıldır birlike olduğu Suna Belgüzar'a düğün öncesi süpriz yapacağını söyledi. Cihan Turan, orİjinaline uygun hale getirttiği 1974 model Tofaş Murat 124 otomobili gelin arabası yaptı. Cihan Turan, akrabasına ait oto kurtarma aracını da çiçeklerle süsletti. Evden gelinliğiyle çıkan Suna Belgüzar, gelin arabasını kurtarıcının üzerine görünce şaşırdı. Belgüzar ve Turan, kurtarıcıya yüklenen gelin arabasında salona gitti. Konvoyda oto kurtarma aracı üzerindeki gelin arabasında gelin ve damadı görenler şaşırdı. Çekici üzerinden indirilen gelin arabasından inen çift, düğün salonuna giriş yaptı.

Eşine unutamayacağı bir süpriz yapmak istediğini anlatan Cihan Turan, "Eşime evlenmeden önce düğünümüzü Ereğli'ye duyuracağım diye söz vermiştim. O sözümü yerine getirdim. Kendim modifiye işi ile uğraşıyorum. Kayınbiraderimin de çekicisi vardı. Aklımıza böyle bir fikir geldi" dedi.

Gelin arabası ile çekici üzerinde düğününe giden Suna Belgüzar ise "Her şey çok harikaydı. Konvoy çok güzeldi" diye konuştu.


Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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