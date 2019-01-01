Son Dakika Haberleri: Düğünlerini Yetimhanede Çocuklarla Kutladılar

Düğünlerini Yetimhanede Çocuklarla Kutladılar

28 dakika önce

- Düğünlerini yetimhanede çocuklarla kutladılarMOSKOVA - Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir çift, düğünlerinde yetimhaneyi ziyaret edip kutlamalara çocuklarla devam etti.

- Düğünlerini yetimhanede çocuklarla kutladılar

MOSKOVA - Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bir çift, düğünlerinde yetimhaneyi ziyaret edip kutlamalara çocuklarla devam etti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler takdir topladı.
Rusya'ya bağlı özerk Dağıstan Cumhuriyeti'nde Şamil ve Medine isimli bir çift, resmi nikahları sonrası gelinlik ve damatlıkları ile bölgedeki bir yetimhaneyi ziyaret etti. Yetimhanedeki çocukların düğünlere katılmak istediği ama bunu yapamadıkları için üzülmeleri sebebiyle düğünlerine yetimhanedeki çocuklarla devam eden çiftin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Kasım ayı başlarında gerçekleşen düğünün sosyal medyaya henüz düşen görüntüleri ile çift anlamlı davranışlarıyla takdir topladı. Çocukların sevinçleri videoya yansırken, çift gerçekleştirdikleri etkinliğin bir geleneğe dönüşmesini umduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Dağıstan, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şahan Gökbakar, Yapımcıları Tiye Alan Video Paylaştı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın

Murat Boz ile Aslı Enver Çiftinden Barışma Sonrası İlk Fotoğraf Geldi Komedyen Şahan Gökbakar, Sosyal Medya Hesabında İlk Kez Çocuklarının Yüzünü Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:44:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düğünlerini Yetimhanede Çocuklarla Kutladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]