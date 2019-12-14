'Düğünlerinizi ruhsatlı salonlarda yapın' uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ruhsatsız işletmelerde düğün yapılmasının piyasada haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, düğün yapacak aile ve çiftlere "düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın" çağrısında bulundu.



ATO'un 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi'ne kayıtlı düğün işletmecilerinden oluşan heyet ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran'a sektörlerine ilişkin sorunlarını aktaran heyet, düğün salonu ruhsatı sahibi olmayan işletmelerde düğün yapılmasının sektörde haksız rekabet oluşturduğunu söyledi.



Sektörün sorunlarını dinleyen Baran, ruhsatı bulunmayan işletmelerde yapılan düğünlerin sektöre zarar verdiğini aynı zamanda halkın sağlığını da tehlikeye attığını belirtti. Bu tür işletmelerde denetim yapılmadığı için gıda zehirlenme vakaları başta olmak üzere çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Baran, "Bu durum, işini meslek ahlakıyla yapan ruhsat sahibi işletme ve işletmecileri zor durumda bırakıyor. Aileler düğün yapmak için ruhsatlı işletmeleri tercih ederek hem en mutlu günlerinde kötü bir sürprizle karşılaşmamış oluyor, hem de sektörün devamlılığına katkıda bulunuyor." dedi.



Ankara'da düğün salonu işletmelerine ruhsat verilirken bölgenin ihtiyacının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Baran "Aynı cadde üzerinde aynı işle iştigal eden 4-5 işyeri görmek mümkün. Bu her sektörde var. Düğün salonu ruhsatı verilirken bölgedeki arz ve talep dengesi gözetilmeli" diye konuştu.



Düğün salonu işletmecilerinin dile getirdiği başlıca sorunlar şunlar:



-Ankara'da yaklaşık 300 ruhsatlı düğün salonu işletmesi bulunurken, ruhsatı olmadığı halde düğün salonu yapılan mekan sayısı bin 500'ü buluyor.



-Düğün sezonu Ankara'da Mayıs ayı başında başlayıp Ekim ayı sonunda bittiği için işletmeciler yılda 6 ay çalışıp tüm yılın istihdam, vergi ve diğer giderlerini karşılamak zorunda kalıyor.



-Düğün salonu işletmeciliği ruhsatı alabilmek için gürültü ölçümü, yangın çıkışı, canlı müzik ruhsatı gibi çok sayıda prosedür yerine getiren işletmeler, bu prosedürleri yerine getirmeden düğün, nişan, kına organizasyonu yapan işletmelerle haksız bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.



-Düğün salonu işletmecileri modaya uygun şekilde dekorasyon yenilemek için kaynak ayırmakta güçlük çekiyor.



-Düğün salonu işletmecileri, yanlarında 10 ila 25 personel istihdam etmek durumunda kaldıkları halde KOBİ kabul edilmedikleri için, KOBİ Destek Kredi'lerinden faydalanamıyor.



-Konuyla ilgili denetim olmadığı için düğün, nişan ve kına organizasyonları, köy dernek binalarından, site altlarına, sığınaklara, kafe ve restoranlara kadar bu konuyla ilgili olmayan pek çok ruhsatsız yerde yapılabiliyor. Üstelik söz konusu mekanlarda başka organizasyonlar yapılabildiği halde düğün salonlarında sadece düğün ve nişan yapılıyor. Bu nedenle düğün salonları bir kez daha haksız bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.



-Düğün salonu işletmeleri yüksek elektrik faturası ödemek durumunda kaldığı halde, elektrikte indirim uygulanmıyor.



-Düğün salonları gürültü ölçümü konusunda denetlenirken, sokak düğünlerinin çevreye verdiği zarar dikkate alınmıyor.



-Sektörde faaliyet gösteren firmalar, sektör dışına çıkmak için çareler arıyor.



ATO Başkanı Baran'ı ziyarete gelen düğün salonu işletmecileri heyeti şu isimlerden oluştu: "Eyüp Tokuştepe-İremce Düğün Salonu, Aydın Gündoğan-Ayışığı Düğün Salonları, Nurettin Erden-Kervanşah Düğün Salonu, Kubilay Tatlı-Kratya Düğün Salonları, Baturhan Günalp-Yağmur Düğün Sarayı, Yeni Lalezar Düğün Salonu, Ahmet Özbek-Like & Star Düğün Salonu, Cabir Yılmaz- Almira Düğün Salonu". - ANKARA