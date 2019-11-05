Son Dakika Haberleri: Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldü
Son Dakika Güncel Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldü

Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldü

6 saat önce

Ordu'da bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Düğünü için izne ayrılan uzman çavuş trafik kazasında öldü, System.String[]

Ordu'da bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çorum'da uzman çavuş olarak görev yapan Halil İbrahim Saymak, hafta sonu yapacağı düğün için izin alarak birliğinden ayrıldı.

Saymak'ın kullandığı 06 KB 4139 plakalı otomobil, Korgan ilçesinin Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saymak'ın cenazesi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 2 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Saymak'ın, hafta sonu düğünü olduğu öğrenildi.

Bu arada, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da hastaneye giderek Saymak'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Korgan, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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