Son Dakika Haberleri: Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü
Son Dakika 3. Sayfa Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü

Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü

8 saat önce

Ordu'da bu hafta sonu yapılcak olan düğünü için memleketine gelen uzman çavuş, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Düğünü için memleketine gelen uzman çavuş kazada öldü, System.String[]

Ordu'da bu hafta sonu yapılcak olan düğünü için memleketine gelen uzman çavuş, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, memleketinde bu hafta sonu düğünü olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak (25), izin alarak görev yaptığı Çorum'dan, Ordu'ya gelmek üzere otomobille yola çıktı. Uzman Çavuş Saymak, 06 KB 4139 plakalı otomobil ile Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Obası'nda şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Uzman Çavuş Saymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaklaşık iki ay önce göreve başladığı öğrenilen Uzman Çavuş Halil İbrahim Saymak'ın bu hafta sonu düğünü olacağı bilgisine ulaşılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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