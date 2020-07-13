Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı - Son Dakika

Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı.

Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokak düğününü sonlandırmak isteyen polislere alkollü grup sandalye ve masalar ile saldırdı. Olayda 4 polis vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. 6 kişinin gözaltına alındığı olaya özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti.

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Olay, Kanlıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istendi. Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlere görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekip istendi. Düğüne katılanlarla ekipler arasında arbede devam edince bu defa olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olaya müdahale ederek düğün sahibi ile birlikte saldırı olayına karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.


Oğlu gözaltına alınan baba polislere böyle dil döktü


Olayda 4 polis sandalye ve masa darbeleri ile yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Öte yandan, olayda gözaltına alınan bir gencin babası ise uzun süre polislere dil dökerek çocuğunun olayla ilgisi olmadığını ve bu yüzden serbest bırakılması gerektiğini anlatması ise dikkatlerden kaçmadı.


Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 02:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düğünü sonlandırmaya giden polislere saldırı: 4 polis yaralı - Son Dakika
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