Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor

Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırıya uğrayan ve 8 kurşunun isabet ettiği damat Ahmet Erdem'den haber var. Erdem'in fotoğrafını paylaşan kuzeni, "Durumu iyiye doğru gidiyor elhamdülillah. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Daha önce gelin ve ailesi tarafından reddedilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde damat Ahmet E. ile bir çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.A. "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"BU EVLİLİĞİN OLMASINI İSTEMEDİM"

Şüpheli S.A, emniyetteki ifadesinde, gelinin amcasının torunu olduğunu ve aynı köyde oturduklarını belirterek, yaklaşık 3 yıl önce istedikleri F.A. ile ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini savunarak, "Gelin F.A'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Bu duygularımı ve fikirlerimi kimseyle paylaşmadım. F.A. akrabamız olduğu için evimize düğün davetiyesi gelmişti. Kına gecesi olduğunu biliyordum ve kınanın olduğu salona gittim. Salonda ışıklar kapanınca damat ve gelinin geleceğini anladığım için dışarıya çıktım. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Şarjörde 10 mermi vardı. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sıktıktan sonra silahım elimde göğsüme doğru saklayarak salondan dışarı çıktım." dedi.

"RABBİM O CANİYİ KAHRETSİN"

Öte yandan Türkiye'nin gündemine oturan damadın ise sağlık durumu iyiye gidiyor. Damadın kuzeni hastaneden bir fotoğraf paylaşarak "Diyarbakır'da kendi kına gecesinde silahlı saldırıya uğrayan dayımın oğlu Ahmet'in durumu iyiye doğru gidiyor elhamdülillah. Dualarınızı eksik etmeyin… Allah razı olsun hepinizden. Rabbim kardeşimizi bize bağışladı. Dua eden destek mesajı atan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu mutlu günümüzde hepimizi üzen ve kahreden caniyi kahretsin." dedi.