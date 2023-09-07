Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika

Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor

Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor
Son Güncelleme: 07.09.2023 11:38

Diyarbakır'da düğün salonuna gelinle birlikte giriş yapan damat, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 8 kurşun isabet eden damadın sağlık durumu iyiye giderken hastaneden de görüntü paylaşıldı. Öte yandan 1 yıl önce gelinle evlenmek isteyen ancak reddedilen saldırgan ise tutuklandı.

Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırıya uğrayan ve 8 kurşunun isabet ettiği damat Ahmet Erdem'den haber var. Erdem'in fotoğrafını paylaşan kuzeni, "Durumu iyiye doğru gidiyor elhamdülillah. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Daha önce gelin ve ailesi tarafından reddedilen şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğününde 8 kurşunla yaralanan damattan ilk kare! Sağlık durumu iyiye gidiyor

TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Kayapınar ilçesi Gaziler Semti'nde bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde damat Ahmet E. ile bir çocuğun yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.A. "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Düğününde 8 kurşunla yaralanan damattan ilk kare! Sağlık durumu iyiye gidiyor

"BU EVLİLİĞİN OLMASINI İSTEMEDİM"

Şüpheli S.A, emniyetteki ifadesinde, gelinin amcasının torunu olduğunu ve aynı köyde oturduklarını belirterek, yaklaşık 3 yıl önce istedikleri F.A. ile ailesinin rızası olmadığı için evlenemediğini savunarak, "Gelin F.A'yı seviyordum. Birkaç ay önce F.A'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Bu duygularımı ve fikirlerimi kimseyle paylaşmadım. F.A. akrabamız olduğu için evimize düğün davetiyesi gelmişti. Kına gecesi olduğunu biliyordum ve kınanın olduğu salona gittim. Salonda ışıklar kapanınca damat ve gelinin geleceğini anladığım için dışarıya çıktım. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Şarjörde 10 mermi vardı. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sıktıktan sonra silahım elimde göğsüme doğru saklayarak salondan dışarı çıktım." dedi.

"RABBİM O CANİYİ KAHRETSİN"

Öte yandan Türkiye'nin gündemine oturan damadın ise sağlık durumu iyiye gidiyor. Damadın kuzeni hastaneden bir fotoğraf paylaşarak "Diyarbakır'da kendi kına gecesinde silahlı saldırıya uğrayan dayımın oğlu Ahmet'in durumu iyiye doğru gidiyor elhamdülillah. Dualarınızı eksik etmeyin… Allah razı olsun hepinizden. Rabbim kardeşimizi bize bağışladı. Dua eden destek mesajı atan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu mutlu günümüzde hepimizi üzen ve kahreden caniyi kahretsin." dedi.

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğününde 8 kurşunla yaralanan damadın son hali! Sağlık durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
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