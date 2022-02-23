Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi - Son Dakika
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Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi

23.02.2022 13:28

Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydiKIRIKKALE Kırıkkale'de yaşayan Zeliha Demirci (54), düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl aradan sonra giymenin mutluluğunu yaşadı.

Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi

KIRIKKALE Kırıkkale'de yaşayan Zeliha Demirci (54), düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl aradan sonra giymenin mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale'de Aşağımahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Demirci, 14 yaşındayken Resul Demirci ile evlendi. Düğününde gelinlik giyemeyen 54 yaşındaki Demirci'nin bu evliliğinden 4 çocuğu ve 9 torunu oldu. Demirci, 14 yaşında evlendiğinde beyaz gelinlik giyemediğini arkadaşlarıyla paylaştı. Kursiyer arkadaşları ise Demirci için mahalle konağında bir düğün organizasyonu düzenledi. Demirci, 40 yıl aradan sonra ilk kez beyaz gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı. Arkadaşları tarafından eline kına yakılıp, takılar takıldı. Ardından da pasta kesildi. Demirci, belediye tarafından vatandaşların hizmetine açılan mahalle konağında kursiyerlik yaparak ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

"Benim içinde bir mutluluk oldu, duygulandım"

40 sene önce evlendiğinde gelinlik giymediğini anlatan Zeliha Demirci (54), "O zaman da giymemiştim elbise giydim. Benim içinde Nezehat hanım Allah razı olsun böyle bir organizasyon düzenledi. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza arkadaşlarıma. Benim içinde bir mutluluk oldu, duygulandım. 40 sene sonra aklıma da gelmiyordu giyeceğim. İyi bir duygu herkese tavsiye diyorum. Eşim de sevindi 'giy' dedi. 4 çocuğum var 3 kız 1 oğlan. 9 da torunum var. Torunlarım da büyüdü liseye gidiyor ikisi de. Diğerleri ortaokula gidiyor. Çok memnun kaldım" dedi.

"İçinde bir ukde olarak kalmıştı"

Mahalle Konakları Koordinatörü Nezahat Bakır ise "Biz, Aşağımahmutlar Mahalle kursunda tanıştık Zeliha teyzemiz ile. Evlenirken gelinlik giymediğinden bahsetti. Bu durum onu üzmüştü ve içinde bir ukde olarak kalmıştı. Bizde kendi aramızda bir düğün organizasyonu yaparak bu isteğini yerine getirmeye çalıştık. Çok mutlu oldu kendisi" ifadesini kullandı.

Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi
Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi

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Kaynak: İHA

Aşağımahmutlar, Kırıkkale, Düğün, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğününde hayal ettiği beyaz gelinliği 40 yıl sonra giydi - Son Dakika


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