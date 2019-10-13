Düğününe 12 gün kala trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesindeki trafik kazasında, düğün alışverişine giden damat hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Antalya-Kemer kara yolunda, Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi, ablası ile iki yeğeni yaralandı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan sürücü Alim Şirinler, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan abla ve bir yeğeninin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Nikahının 23 Eylül'de kıyıldığı, düğününün ise 25 Ekim'de yapılacağı belirtilen Alim Şirinler'in, ailesiyle düğün alışverişi için Antalya'ya gittikleri kaydedildi.

"Kaderimiz böyle mi olacaktı?"

Kazada hayatını kaybeden Şirinler'in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı.

Ayakta durmakta zorlandığı görülen baba Durmuş Şirinler, "Kaderimiz böyle mi olacaktı" diye gözyaşı döktü. Bir süre sonra yere yığılan baba Şirinler, yakınlarının yardımıyla kendine gelerek otomobile bindirildi.

Şirinlerin cenazesinin, Kemer'in Göynük Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.