Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı - Son Dakika

Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı

6 saat önce

SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

Düğününe bir gün kala intihara kalkıştı, System.String[]

SAMSUN'da yarın düğünü yapılacak olan Ülkü Y. (23), tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., tedaviye alındı.

Ayvacık ilçesi Meşelidüz Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Ülkü Y., tabanca ile göğsüne ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ülkü Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ülkü Y.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

DÜĞÜNÜ VARDI

Ülkü Y.'nin nişanlı olduğu ve yarın, Ayvacık ilçesinde bir düğün salonunda düğününün yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı.


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:21 Kaynak: DHA
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