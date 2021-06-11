Üye Girişi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi - Son Dakika

Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi

11.06.2021 12:25
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda düğününe günler kala hayatını kaybeden Filistinli Hedil'den geriye, gözü yaşlı nişanlısı Muhammed ve mutlu bir yuva hayaliyle dayayıp döşediği evin enkazı kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda düğününe günler kala hayatını kaybeden Filistinli Hedil'den geriye, gözü yaşlı nişanlısı Muhammed ve mutlu bir yuva hayaliyle dayayıp döşediği evin enkazı kaldı.

İsrail saldırılarında hem müstakbel eşini kaybeden hem de çok zor şartlar altında satın aldığı, daha borcunu bile bitiremediği ve yeni bir hayat kurmayı planladığı yuvası yıkılan Filistinli Muhammed el-Hindi, tarifsiz bir acı yaşıyor.

Gazze'yi 11 gün boyunca aralıksız bombalayan İsrail, yüzlerce Filistinli gibi Hedil ve Muhammed'in de gelecek hayallerini yok ederek düğün evine madem getirdi.

Muhammed, İsrail'in 12 Mayıs'ta Gazze'nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda nişanlısı Hedil ve kayınvalidesini kaybetti. Bu elim olaydan sadece bir hafta sonra İsrail savaş uçakları bu kez Muhammed'in ailesinin ve evlenince oturmayı planladığı dairenin bulunduğu binayı moloz yığınına çevirdi.

"Hayalini kurduğu gelinliği giyemeden hayata gözlerini yumdu"

Muhammed'in kardeşi Eşref el-Hindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi ve nişanlısı Hedil'in düğünlerini 16 Mayıs'ta yapmayı planladıklarını, ancak 10 Mayıs'ta İsrail'in saldırılarının başlamasıyla düğün tarihini ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de Filistinlilere trajedinin her türlüsünü yaşattığını belirten Hindi, "Saldırılar durduktan sonra düğünü yapmayı düşünüyorduk ama kana susamış barbar işgal güçleri, düğüne sayılı günler kala bu mutluluğa gölge düşürdü. Bir genç kız hayalini kurduğu gelinliği giyemeden hayata gözlerini yumdu." dedi.

Hedil'in tüm hazırlıklarını tamamladığını ve sabırsızlıkla düğün gününü beklediğini aktaran Hindi, "Evlerine düzenlenen saldırının ardından nişanlısının ve kayınvalidesinin şehadet haberi kardeşimin kalbine yıldırım gibi düştü. Muhammed, daha acısı taptaze iken düğün hazırlıkları yaptığı ve gelecek hayali kurduğu evinin bombalanmasıyla ikinci bir acı yaşadı. Bu acıların bizdeki izleri uzun süre gitmeyecek." diye konuştu.

Hindi, kardeşinin mutluluk hayalleri kurduğu bir zamanda her şeyin allak bullak olduğunu, sevinç ve mutluluğun yerini roket sesleri, enkazlar ve kan kokularının aldığını dile getirdi.

"Canımızı zor kurtardık"

Hindi, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, yaşadıkları binayı hedef aldığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Dışarda roket seslerini ve komşularımızın korku dolu kaçışmalarını duyduk. Ardından İsrail istihbaratından evimizin bombalanacağı yönünde haber geldiğini öğrendik. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere 4 katlı binada herkeste müthiş bir korku ve panik havası oluştu. Eşyalarımızı dahi almamıza fırsat kalmadan kendimizi dışarıya attık. Sadece üzerimizdeki kıyafetlerle canımızı zor kurtardık. Birkaç dakika geçmeden bina yerle bir oldu. Bu binada Muhammed'in evlendikten sonra oturacağı dairesi de bulunuyordu."

Mutluluk ve sevinç anları mateme dönüştü

Binayla birlikte kendisinin, kardeşi Muhammed'in ve diğer aile bireylerinin de hayallerinin yıkıldığını belirten Hindi, "Yıllarca yemeden içmeden biriktirerek yaptırdığımız evimizde sadece 1 yıl oturabildik." diye konuştu.

Kardeşi Muhammed'in ve kendilerinin, büyük bir borcun altına girerek aldıkları evlerin daha borçlarının bile bitmediğini ifade eden Hindi, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhammed'in mutlu bir yuva hayaliyle Hedil'le birlikte mayıs ayının başında dayayıp döşedikleri evi İsrail moloz yığınına çevirdi. Mutluluk ve sevinç anları bir anda mateme dönüştü. İşgal güçleri, kardeşimi, her gencin hayalini kurduğu bu mutluluktan mahrum etti. Benim kardeşim bu şekilde cezalandırılmayı hak edecek ne yaptı? Uluslararası kamuoyu İsrail savaş mekanizmalarının uyguladığı bu zulümden memnun mu? Biz de artık kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Bitsin artık bu zulüm."

Hindi, kardeşi Muhammed'in bir hafta arayla nişanlısını ve mutluluk hayali kurduğu yuvayı kaybetmesinden ötürü psikolojisinin çok kötü olduğunu kaydederek, "Belki de hayatının en güzel günlerini yaşayacağı bu ayda, büyük bir üzüntü içinde. İsrail, kurulmamış bir ailenin hayallerini, anılarımızı öldürdü. Şimdi evsiz kaldık, ne yapacağız bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi
Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi

İsrail, Düğün, Hindi, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum 12:36 Eser Yenenler, photoshoplu kaslı fotoğrafını paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı 12:24 Oğlu ve gelini tarafından dolandırıldı! Talihsiz kadın gelen icra takibiyle yıkıldı Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı 12:16 Peker'in videolarında ismi geçen Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu 11:15 Miras kalan tarla felaket getirdi! 4 kişinin öldüğü kaza, köy halkını yasa boğdu Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri
12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor         
12:41
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı         
12:35
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis         
12:23
Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti         
12:11
35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi 35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi         
11:50
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi! Marmara'nın altı üstünden daha fena         
10:46
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düğününe günler kala İsrail saldırısının hedefi olan Gazzeli Hedil, hayalini kurduğu gelinliği giyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement