3 bin 400 yıllık antik kent bulundu - Son Dakika
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3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

30.05.2022 22:57

Irak'ın Duhok kentinde 3 bin 400 yıllık antik kent bulunduğu belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde 3 bin 400 yıllık antik kent bulunduğu belirtildi.

Duhok Valiliği Tarihi Eserler ve Kültür Müdürü Bekes Birifkani, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kentte şu ana kadar 2 binden fazla tarihi yer keşfedildiği bilgisini veren Birifkani, bu seneki kazılarda da önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Keşfedilen antik kente dair Birifkani, "Duhok'un Semel ilçesinde Mitaniler İmparatorluğu dönemine ait 3 bin 400 yıllık antik bir kent bulduk. Ninova olarak bilinen bu bölgede 1985 yılına kadar da yerleşim vardı ve yaşam sürüyordu. Ancak Musul Barajı'nın 1990'da yapılmasıyla buralar sular altında kaldı." dedi.

"Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kültür Varlıklarını Koruma Kurumu Başkanı Hasan Ahmed de Dicle Nehri suyunun çekilmesi nedeniyle yıl başından bu yana çalışmaları yoğunlaştırdıklarını dile getirdi.

Ahmed, şunları kaydetti:

"Burada Almanya'nın Toubengen ve Feraiburg üniversitelerinin yardımıyla kazı faaliyetlerini yürütüyoruz. Mitani İmparatorluğu dönemine ait bu antik kentte birçok bina kalıntısı var. Bulduğumuz antik kentin adı Zahiko. Aradan geçen binlerce yıla rağmen duvarları ve birkaç metre yüksekliğindeki yapıları yıkılmamış."

3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu
3 bin 400 yıllık antik kent bulundu

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Kaynak: AA

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