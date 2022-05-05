Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü - Son Dakika
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Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü

05.05.2022 22:00
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Amedi ilçesine bağlı Kani Masi kasabasında PKK'nın yerleştirdiği mayın 2 Danimarkalı bisikletçinin bölgeden geçişi sırasında patladı.

Patlama sonrası yaralanan 1 Danimarkalı bisikletçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Duhok, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Duhok'ta terör örgütü PKK'nın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 1 Danimarkalı bisikletçi öldü - Son Dakika
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