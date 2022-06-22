Duhok'un Şeyhan ilçesine bir füze düştü

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta da Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede " İsrail 'e bağlı üs bulunduğu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.

Irak 'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine bir füzenin düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Duhok, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

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