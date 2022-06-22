Duhok'un Şeyhan ilçesine bir füze düştü - Son Dakika
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Duhok'un Şeyhan ilçesine bir füze düştü

22.06.2022 00:31
Duhok'un Şeyhan ilçesine bir füze düştü

Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine bir füzenin düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine bir füzenin düştüğü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Erbil merkezli Rudaw kanalında yer alan habere göre, saat 23.00'te Şeyhan'ın Simriti Mahallesi'ne bir füze düştü.

Şeyhan Kaymakamı Serdar Yahya Berzenci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, füzenin binaların 100 metre uzağına düştüğünü ifade etti.

Olayda can kaybı ve hasar olmadığını belirten Berzenci, füzenin şehrin güneyinden yönlendirildiğini aktardı ancak saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair detay vermedi.

Saldırıyı üstlenen de olmadı.

Erbil'de 8 Haziran'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların da hasar gördüğü bildirilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıklamıştı.

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta da Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede " İsrail'e bağlı üs bulunduğu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Duhok, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

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