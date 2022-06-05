Duhok Valisi Tatar: "PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor" - Son Dakika
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Duhok Valisi Tatar: "PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor"

05.06.2022 18:52
Duhok Valisi Tatar: "PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor"

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti.

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti.

Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, terör örgütünün bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğuna dikkati çekerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih şahittir ki PKK'nın olduğu yer harabeye dönmüştür. PKK topraklarımızı işgal etti. PKK buraları terk etmeli ve halkımız köylerine, topraklarına dönmelidir."

PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor
Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor
Duhok Valisi Tatar: PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor

YORUMLAR
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YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor MSB: 'Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: AA

Duhok, Tatar, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duhok Valisi Tatar: 'PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor' - Son Dakika

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