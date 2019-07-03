Son Dakika Haberleri: Duje'nin En İyisi taaleta-Araba 2018-19
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Duje'nin En İyisi taaleta-Araba 2018-19

44 dakika önce

Hırvat merkez oyuncusu Duje Caleta-Car, 2018-19 sezonunda Marsilya için 26 kez oynadığı ilk takımdaki iddiasını belirtti. Fransa'daki ilk sezonundan en iyi anları izleyin.

Hırvat merkez oyuncusu Duje Caleta-Car, 2018-19 sezonunda Marsilya için 26 kez oynadığı ilk takımdaki iddiasını belirtti. Fransa'daki ilk sezonundan en iyi anları izleyin.
Duje'nin En İyisi taaleta-Araba 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05 
Marsilya, Fransa, Spor
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