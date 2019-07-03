Duje'nin En İyisi taaleta-Araba 2018-19
44 dakika önce
Hırvat merkez oyuncusu Duje Caleta-Car, 2018-19 sezonunda Marsilya için 26 kez oynadığı ilk takımdaki iddiasını belirtti. Fransa'daki ilk sezonundan en iyi anları izleyin.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05
Hırvat merkez oyuncusu Duje Caleta-Car, 2018-19 sezonunda Marsilya
için 26 kez oynadığı ilk takımdaki iddiasını belirtti. Fransa
'daki ilk sezonundan en iyi anları izleyin.
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