Dükkan basıp, ortalığı birbirine kattılar! Meydan savaşı saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

2 gün önce Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma yaşandı.

SİREN SESLERİNİ DUYUNCA KAÇTILAR

Büyüyen tartışma esnasında karşıt grubun olduğu sokaktaki dükkanı basan diğer grup, ortalığı birbirine kattı. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine onunla saldıran ve ortalığı adeta savaş alanına çeviren grup, polis sirenlerini duyunca bölgeden kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların birbirlerine ellerine geçirdikleri merdiven ve farklı eşyalar ile saldırma anları, daha sonrasında ise bölgeye gelen polisleri görerek kaçtıkları anlar yer aldı.