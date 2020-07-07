Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak - Son Dakika

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir- İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile kiraya verilecek.



9 Temmuz Perşembe günü saat 10: 00'da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılacak olan dükkan ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılacağını söyleyen Bilecik Belediye Başkanın Semih Şahin, "Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekleyen Bilecik Belediyesi, kamuoyu ve vatandaşlarımızın bilgisi dahilin de çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurarak ulaşabileceği 108 adet dükkan ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerdir." dedi. - BİLECİK