Son Dakika Haberleri: Dükkan Önünü Kapatıyor Diye Palet Yardımıyla Araç Çektiler

Dükkan Önünü Kapatıyor Diye Palet Yardımıyla Araç Çektiler

40 dakika önce

Ankara'da, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bir araç, iş yerlerinin önününü kapattığı gerekçesi ile dükkan sahipleri tarafından paletle çekildi.

Dükkan Önünü Kapatıyor Diye Palet Yardımıyla Araç Çektiler, System.String[]
Ankara'da, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan bir araç, iş yerlerinin önününü kapattığı gerekçesi ile dükkan sahipleri tarafından paletle çekildi.

Görüntüler vatandaş kamerasından kaydedildi. Ankara'da Ulucanlar Caddesi üzerinde bir araç dükkan önünü kapattığı gerekçesi ile iş yeri sahipleri tarafından paletle kaldırılarak başka bir yere çekildi. Saniye saniye kaydedilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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